Fenerbahçe'de Marco Asensio sevinci! Taraftarları heyecanlandıracak paylaşım
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio, salon çalışmalarına başladı. İspanyol futbolcunun, sosyal medya paylaşımı ise sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir Fenerbahçe formasından uzak kalan Marco Asensio'dan sevindiren haber geldi.
İspanyol futbolcu, sakatlık sürecinde salon çalışmalarına başladı.
Yıldız oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.
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