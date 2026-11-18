Lukaku'dan eski takımına dönüş sinyali! Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Romelu Lukaku hakkında Belçika basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli golcünün eski takımına dönmek istediği öne sürülürken, adı geçen kulüpten gelen açıklama transfer söylentilerini yeniden gündeme taşıdı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hazırlıkları büyük bir titizlikle sürerken, Romelu Lukaku hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.