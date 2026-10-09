Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş da Rize kafilesinde yer aldı.

İşte sarı lacivertlilerin kamp listesi:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriç.