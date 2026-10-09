CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! İşte listede yer alan futbolcular

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! İşte listede yer alan futbolcular

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 ay hak mahrumiyeti cezası sona eren Mert Hakan Yandaş da Rize kafilesinde yer aldı.

İşte sarı lacivertlilerin kamp listesi:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriç.

Fenerbahçe'nin Rize kafilesi açıklandı! İşte listede yer alan futbolcular - 1

#Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Çaykur Rizespor #FB Spor Haberi #Rize #Mert Hakan Yandaş #Marco Asensio
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe, Rize maçına hazır!
Sonraki Haber
F.Bahçe, Rize maçına hazır!