Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Manchester City'nin yıldızı geliyor

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında önemli hamleler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, İngiliz devi Manchester City'den o yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)