Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Manchester City'nin yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Ocak ayında önemli hamleler yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, İngiliz devi Manchester City'den o yıldızı kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu nedenle kısa vadede takıma güç kazandıracak isimleri ocak ayında takıma kazandırmak isteyen Fenerbahçe, orta saha transfer için rotasını İngiltere'ye çevirdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, gündeme gelen ismin ise Manchester City'nin Hırvat yıldızı Mateo Kovacic olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin menajerler aracılığıyla Kovacic'in durumunu sorduğu ve ılımlı bir yanıt alınmasının ardından İngiltere'ye çıkarma yapma kararı aldığı ortaya çıktı.
HAKAN DA LİSTEDE
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesi önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidecek ve 32 yaşındaki orta sahayla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek.
Yapılacak bu görüşme sonrasında transfer rotası da belirlenecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hırvat yıldızda sorun yaşanması halinde ise alternatif isimlere yönelecek.
Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasında milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve Brezilya'dan üç genç oyuncu da bulunuyor.
MİLLİ TAKIMDA 123 MAÇ
Mateo Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden birisi.
2013'te ilk kez formayı sırtına geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 13 yılda 123 kez milli maça çıktı ve vazgeçilmezlerden oldu.
DEV KULÜPLERDE OYNADI
Kovacic, Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi.
2013'te Dinamo Zagreb'ten Inter'e gelen yıldız oyuncu, 2 sezon sonra Real Madrid'in yolunu tuttu.
3 sezon sonra ise Chelsea'ye gitti. Burada geçirdiği 5 yılın ardından 2023 yaz transfer döneminde Manchester City'ye geldi
BU SEZON 8 MAÇ
Manchester City'de Anderson, Enzo Fernandez ve Bouaddi'nin arkasında kalan Kovacic takımdan ayrılmaya bir anlamda sıcak.
Hırvat oyuncu, bu sezon sadece 8 maçta forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
RAPORLARI İNCELENECEK
Geçen sezon önce aşil tendonundan ameliyat olan ve 124 gün sahalardan uzak kalan Kovacic, 3 Ekim'de sahalara dönmüştü.
Ancak 27 Ekim'de bu kez bilek sakatlığı yaşayan tecrübeli oyuncu, 137 gün daha forma giyemedi ve bu süreçte toplamda 50 maç kaçırdı. Fenerbahçe sağlık heyeti, görüşmede oyuncunun sağlık raporlarını da talep edecek.