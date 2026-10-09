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Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımda Marco Asensio ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldız ile teknik direktör İsmail Kartal arasında yeni bir krizin doğabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

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Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

10 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Kanarya'da zorlu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio hakkında şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

F.BAHÇE'DE FLAŞ ASENSIO GELİŞMESİ!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol yıldız Marco Asensio arasında yeni bir kriz yaşanabilir.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Sarı lacivertli taraftarların adeta yolunu gözlediği İspanyol 10 numara sakatlığını tamamen atlattı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Milli arada eksiklerini tamamlayan tecrübeli futbolcu, yaptığı güçlendirme çalışmalarıyla hazır hale geldi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Tecrübeli oyuncu, son günlerde yaptığı açıklamalarda, "Ben hazırım, Görev almayı bekliyorum. Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönmek istiyorum" diyor.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

"HENÜZ YÜZDE 60'LARDA!"

Ancak Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Asensio ile ilgili olarak yakın çevresine "Henüz yüzde 60'larda" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Takvim'in haberine göre, Kartal'ın sözleri sonrasında Fenerbahçe taraftarları ve camiasında panik havası yaşandı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Taraftarlar, "İsmail Kartal ile Asensio arasında yeni bir kriz kapıda mı?" yorumları yapıldı.

Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Süper Lig'de son olarak ikinci haftada oynanan Konyaspor maçında görev yapan ve 68 dakika sahada kalan Asensio, son oynanan Eyüpspor maçında ise yedek kulübesindeydi.

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