Fenerbahçe'de Marco Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi sarı lacivertli takımda Marco Asensio ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. İspanyol yıldız ile teknik direktör İsmail Kartal arasında yeni bir krizin doğabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)