Fenerbahçe'de Giorgi Kvernadze gelişmesi! Resmi açıklama geldi

Ara transfer dönemi hazırlıklarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birinin de Giorgi Kvernadze olduğu öne sürülmüştü. Serie A ekibinden Gürcü oyuncunun geleceği ile ilgili resmi açıklama geldi. İşte detaylar...