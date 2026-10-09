FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, takım kaptanlarından Milan Skriniar ile ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.
Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ
Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.
Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'da olacak.
Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muriç, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın.
Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.
KARTAL'DAN SKRINIAR KARARI!
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti.
Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.