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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, takım kaptanlarından Milan Skriniar ile ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

GÖZLER GOLCÜLERDE

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'da olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muriç, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

KARTAL'DAN SKRINIAR KARARI!

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı'nın oynadığı 4 karşılaşmada da 90 dakika sahada kalarak yoğun bir maç temposundan geçti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Takıma yorgun dönen 31 yaşındaki stoper için teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Tecrübeli çalıştırıcının, deneyimli oyuncuyu olası sakatlık riskine karşı Rizespor deplasmanında dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Sabah'ta yer alan habere göre, Skriniar'ın yokluğunda Nathan Ake ile Kojo Oppong'un savunmanın merkezinde yan yana görev yapması bekleniyor.

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