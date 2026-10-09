FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Milan Skriniar kararı! Rize deplasmanında...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, takım kaptanlarından Milan Skriniar ile ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)