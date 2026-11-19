Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu! Devre arasında...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürerken yaşanan o gelişme dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde o yıldızın, MLS ekiplerinin radarında olduğu öne sürülürken devre arasında teklif sunmaya hazırlanan o takım ortaya çıktı. İşte detaylar...