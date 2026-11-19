Fenerbahçe'nin yıldızı Amerika yolcusu! Devre arasında...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi çalışmalar tüm hızıyla sürerken yaşanan o gelişme dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde o yıldızın, MLS ekiplerinin radarında olduğu öne sürülürken devre arasında teklif sunmaya hazırlanan o takım ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etmişti.
Kanarya yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde aldığı bu galibiyet ile bir hayli moral bulmuştu.