TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada radikal bir transfer kararı alındığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı o yıldızın, 1 dakika bile süre alamadan ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)