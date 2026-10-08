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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada radikal bir transfer kararı alındığı ortaya çıktı. Sarı lacivertli ekibin büyük umutlarla kadrosuna kattığı o yıldızın, 1 dakika bile süre alamadan ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Fenerbahçe'de lige verilen milli ara sonrası gözler hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Ligde ve Avrupa'da üst üste birçok maç oynayacak olan sarı lacivertliler, çıkacağı karşılaşmalardan iyi sonuçlarla almayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyeti yoğun maç fikstürü öncesi tüm planlarını hazırladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Öte yandan Fenerbahçe'de lige verilen arada sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Sarı lacivertlilerin ocak ayı için flaş bir karar aldığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Kanarya'da ara transfer döneminde takıma dahil olacak isimlerle ilgili çalışmalar sürerken, ayrılacak futbolcular hakkında da çarpıcı bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Bu doğrultuda yönetimin sezon başında kadroya katılan o isimle yollarını ayıracağı belirtildi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

F.BAHÇE'DE DIOUF İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Senegal futbolunun harika çocuğu Amara Diouf, Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Diouf'un lisansı, geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle çıkartılmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

18 yaşındaki hücum oyuncusu, iyileşme sürecini tamamladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Takvim'de yer alan habere göre; Senegalli genç yetenek, saha çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Sahaya bile çıkamadan veda ediyor

Fenerbahçe'nin devre arasında oyuncuyu Süper Lig'de oynayacak bir kulübe kiralaması bekleniyor.

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