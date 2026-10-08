Fenerbahçe Tarfin, Atina'dan eli boş döndü! Temsilcimiz, deplasmanda Panathinaikos’a mağlup
Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 4. hafta maçında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.
EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 4. maçının ardından ilk mağlubiyetini almış oldu. Panathinaikos ise 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
1. Periyot sonucu: Panathinaikos 27-24 Fenerbahçe Tarfin
2. Periyot sonucu: Panathinaikos 46-41 Fenerbahçe Tarfin
3. Periyot sonucu: Panathinaikos 67-55 Fenerbahçe Tarfin
Salon: Telekom Center
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)
Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2
Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3
İŞTE MAÇIN ÖZETİ