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Fenerbahçe Tarfin, Atina'dan eli boş döndü! Temsilcimiz, deplasmanda Panathinaikos’a mağlup

Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 4. hafta maçında Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Tarfin, Atina'dan eli boş döndü! Temsilcimiz, deplasmanda Panathinaikos’a mağlup

EuroLeague'in 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ile Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Atina'daki Telekom Center'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Tarfin, Panathinaikos'a 92-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 4. maçının ardından ilk mağlubiyetini almış oldu. Panathinaikos ise 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

1. Periyot sonucu: Panathinaikos 27-24 Fenerbahçe Tarfin

2. Periyot sonucu: Panathinaikos 46-41 Fenerbahçe Tarfin

3. Periyot sonucu: Panathinaikos 67-55 Fenerbahçe Tarfin

Salon: Telekom Center

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

#Panathinaikos #Fenerbahçe Tarfin #Euroleague
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