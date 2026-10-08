CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemine Real Madrid'den sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle temas kurmaya hazırlandığı belirtilirken, gündeme gelen oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayında da eksik bölgelere takviye yapma kararı aldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşen yönetim, devre arasında kadroya bir orta saha ve bir de hücumun üç bölgesinde oynayabilen kanat oyuncusu alacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Bu bağlamda isimleri listesine ekleyen sarı-lacivertlilerin gündemine şimdi de yaz transfer döneminde alamadığı Endrick girdi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için yaz aylarında nabız yoklamış ancak transferi gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

KAPI ÇALINACAK

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'de şu ana kadar yeteri kadar süre alamayan Endrick için yeniden eflatun-beyazlıların kapısını çalacak ve kiralama teklifi yapacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Eğer anlaşma sağlanırsa; Brezilyalı genç yıldız, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Ederson'un da bu transfer için devreye gireceği ve Endrick'e Fenerbahçe'yi anlatacağı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

LYON'A KİRALANDI

Real Madrid, geçen sezonun devre arasında Endrick'i Lyon'a kiralık olarak gönderdi. Fransız ekibinde 21 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

4 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Endrick'e fazla şans vermiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 dakika Elche mücadelesinde görev yaptı. Oyuncu, fazla süre alamadığından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

47 MİLYON EURO ÖDENDİ

2023'te Palmeiras A Takımı'na yükselen Endrick, 2024 yaz transfer döneminde 47 milyon 500 bin euroya Real Madrid'e transfer oldu. Ancak oyuncu, vatandaşları Vinicius Jr ve Rodrigo'nun yanı sıra; Diomande ile Mbappe'nin gerisinde kaldı.

#Vedat Muriç #Romelu Lukaku #Nathan Ake #Mason Greenwood #İsmail Kartal #Jose Mourinho #Real Madrid #Elche #Fenerbahçe #Ederson #Vinicius Jr #Mbappe
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe transferde rotayı belirledi! Diaz olmazsa...
Sonraki Haber
F.Bahçe transferde rotayı belirledi! Diaz olmazsa...