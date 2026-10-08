Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor

Fenerbahçe'nin transfer gündemine Real Madrid'den sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle temas kurmaya hazırlandığı belirtilirken, gündeme gelen oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...