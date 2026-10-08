Fenerbahçe'den Real Madrid'e sürpriz çıkarma! Transfer için harekete geçiliyor
Fenerbahçe'nin transfer gündemine Real Madrid'den sürpriz bir isim dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin İspanyol deviyle temas kurmaya hazırlandığı belirtilirken, gündeme gelen oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Vedat Muriç, Romelu Lukaku, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayında da eksik bölgelere takviye yapma kararı aldı.
Teknik direktör İsmail Kartal'la görüşen yönetim, devre arasında kadroya bir orta saha ve bir de hücumun üç bölgesinde oynayabilen kanat oyuncusu alacak.
Bu bağlamda isimleri listesine ekleyen sarı-lacivertlilerin gündemine şimdi de yaz transfer döneminde alamadığı Endrick girdi.
Fenerbahçe, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için yaz aylarında nabız yoklamış ancak transferi gerçekleştirememişti.
KAPI ÇALINACAK
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Real Madrid'de şu ana kadar yeteri kadar süre alamayan Endrick için yeniden eflatun-beyazlıların kapısını çalacak ve kiralama teklifi yapacak.
Eğer anlaşma sağlanırsa; Brezilyalı genç yıldız, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyecek.
Ederson'un da bu transfer için devreye gireceği ve Endrick'e Fenerbahçe'yi anlatacağı da gelen bilgiler arasında.
LYON'A KİRALANDI
Real Madrid, geçen sezonun devre arasında Endrick'i Lyon'a kiralık olarak gönderdi. Fransız ekibinde 21 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu.
4 DAKİKA OYNADI
Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho, Endrick'e fazla şans vermiyor. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 4 dakika Elche mücadelesinde görev yaptı. Oyuncu, fazla süre alamadığından dolayı takımdan ayrılmak istiyor.
47 MİLYON EURO ÖDENDİ
2023'te Palmeiras A Takımı'na yükselen Endrick, 2024 yaz transfer döneminde 47 milyon 500 bin euroya Real Madrid'e transfer oldu. Ancak oyuncu, vatandaşları Vinicius Jr ve Rodrigo'nun yanı sıra; Diomande ile Mbappe'nin gerisinde kaldı.