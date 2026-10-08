CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, salonda gerçekleştirilen core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye gidecek.

#Çaykur Rizespor #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Rize #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #FB Spor Haberi
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Mourinho'dan olay F.Bahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"
Sonraki Haber
Mourinho'dan olay F.Bahçe sözleri! "Türkiye'de skandal patlak verdi"