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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Günün antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe #İsmail Kartal #Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri #Çaykur Rizespor
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