Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir
Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Turan Tovuz karşısında oynanan hazırlık maçında kırmızı kart görmüştü. O kuraldan dolayı yıldız futbolcuya resmi maçlarda ceza gelebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki yoğun maratonuna devam eden Fenerbahçe, milli maç arasını boş geçmeyerek çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan haftalarda topladığı puanlarla zirve takibini yakından sürdürürken, şampiyonluk yolunda hata yapmadan ilerlemeyi hedefliyor.
Teknik heyet, milli maç arasında bir yandan sakat oyuncuların tedavi süreçlerini yakından izlerken diğer yandan takımın maç ritmini koruması için özel hazırlık maçları planladı.
Takımdaki alternatif isimlerin formu ve yeni transferlerin taktiksel uyum süreci, bu hazırlık karşılaşmalarında teknik kadro için en kritik değerlendirme kriteri oldu.
Yeni sezon kadro yapılanmasında büyük ses getiren ve taraftarların saha içinde çok şey beklediği isimlerin başında ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Mason Greenwood geliyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood'un bonservisi için kulübü Marsilya'ya yaklaşık 39 milyon euro ödeyerek kadrosunu güçlendirmişti.
Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk andan itibaren kalitesini hissettiren yetenekli kanat oyuncusu, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında skora doğrudan katkı sağladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi kulvarlarda sahaya çıkan Greenwood, Konyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında kaydettiği 2'şer golle toplamda 4 gole ulaştı ve asistleriyle de öne çıktı.
Saha içindeki yüksek form grafiğiyle hücum hattının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen İngiliz yıldız, milli maç arasında oynanan hazırlık mücadelesinde talihsiz bir olay yaşadı.
Fenerbahçe'nin milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı özel karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Mason Greenwood, mücadele esnasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Yaşanan bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe'de gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatnamesine çevrildi.
Hazırlık karşılaşmalarında görülen kartların resmi maçlara yansıyıp yansımayacağı konusu sarı-lacivertli camiada büyük merak ve endişe konusu oldu.
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan ilgili maddeler uyarınca, özel müsabakalarda rakibe yönelik şiddetli veya kasti hareket nedeniyle gösterilen direkt kırmızı kartların cezası resmi lig maçlarında da geçerli olabiliyor.
Eğer hakem raporunda Greenwood'un hareketi "kasti ve şiddetli hareket" kapsamında değerlendirilirse, TFF Hukuk Müşavirliği İngiliz oyuncuyu disipline sevk edebilecek.
Sevk durumunda ceza alması halinde Mason Greenwood, Süper Lig'de oynanacak önümüzdeki kritik resmi karşılaşmalarda formasından uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.