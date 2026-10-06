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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Turan Tovuz karşısında oynanan hazırlık maçında kırmızı kart görmüştü. O kuraldan dolayı yıldız futbolcuya resmi maçlarda ceza gelebilir. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi arenasındaki yoğun maratonuna devam eden Fenerbahçe, milli maç arasını boş geçmeyerek çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor.

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Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan haftalarda topladığı puanlarla zirve takibini yakından sürdürürken, şampiyonluk yolunda hata yapmadan ilerlemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Teknik heyet, milli maç arasında bir yandan sakat oyuncuların tedavi süreçlerini yakından izlerken diğer yandan takımın maç ritmini koruması için özel hazırlık maçları planladı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Takımdaki alternatif isimlerin formu ve yeni transferlerin taktiksel uyum süreci, bu hazırlık karşılaşmalarında teknik kadro için en kritik değerlendirme kriteri oldu.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Yeni sezon kadro yapılanmasında büyük ses getiren ve taraftarların saha içinde çok şey beklediği isimlerin başında ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Mason Greenwood geliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Fenerbahçe, 25 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Mason Greenwood'un bonservisi için kulübü Marsilya'ya yaklaşık 39 milyon euro ödeyerek kadrosunu güçlendirmişti.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Sarı-lacivertli formayı giydiği ilk andan itibaren kalitesini hissettiren yetenekli kanat oyuncusu, hem Süper Lig hem de Avrupa arenasında skora doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla resmi kulvarlarda sahaya çıkan Greenwood, Konyaspor ve Eyüpspor karşılaşmalarında kaydettiği 2'şer golle toplamda 4 gole ulaştı ve asistleriyle de öne çıktı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Saha içindeki yüksek form grafiğiyle hücum hattının vazgeçilmezlerinden biri haline gelen İngiliz yıldız, milli maç arasında oynanan hazırlık mücadelesinde talihsiz bir olay yaşadı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Fenerbahçe'nin milli arada Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı özel karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Mason Greenwood, mücadele esnasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Yaşanan bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe'de gözler Türkiye Futbol Federasyonu'nun disiplin talimatnamesine çevrildi.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Hazırlık karşılaşmalarında görülen kartların resmi maçlara yansıyıp yansımayacağı konusu sarı-lacivertli camiada büyük merak ve endişe konusu oldu.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan ilgili maddeler uyarınca, özel müsabakalarda rakibe yönelik şiddetli veya kasti hareket nedeniyle gösterilen direkt kırmızı kartların cezası resmi lig maçlarında da geçerli olabiliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Eğer hakem raporunda Greenwood'un hareketi "kasti ve şiddetli hareket" kapsamında değerlendirilirse, TFF Hukuk Müşavirliği İngiliz oyuncuyu disipline sevk edebilecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike! Yıldız futbolcuya ceza gelebilir

Sevk durumunda ceza alması halinde Mason Greenwood, Süper Lig'de oynanacak önümüzdeki kritik resmi karşılaşmalarda formasından uzak kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

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