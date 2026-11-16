Belçika'da Romelu Lukaku milli takım kariyerini noktaladı!

Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de forma giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Lukaku yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım için geçirdiğim bu 16 yılda elimden gelen her şeyi verdim. Yaşanabilecek her türlü duyguyu yaşadım...

Her zaman minnettar kalacağım harika takım arkadaşlarıyla birlikte oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Takıma katkı sağlamam için beni zorlayan ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum.

Harika bir yolculuktu ve her anından keyif aldım.

Belçikalı taraftarlara, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum.

O anları asla unutmayacağım.

Burada noktayı koyma kararımdan dolayı içim rahat.

Her şey harikaydı.

Çok keyifliydi.

Minnettarım.

Teşekkürler."



Belçika ile çıktığı 135 karşılaşmada 94 gol, 20 asistlik performans sergileyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.