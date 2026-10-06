Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya İngiltere Premier Ligi'nden flaş bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin yıldız isim için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)