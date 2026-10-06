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Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcuya İngiltere Premier Ligi'nden flaş bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin yıldız isim için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de milli arada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Bir yandan milli ara dönüşünde performansını artırmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Transferde adı birçok yıldız isimle anılan Fenerbahçe'de yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle ayrılık iddiaları da ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Sarı-lacivertli kulüpte bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken futbolcu için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken savunma oyuncusu Archie Brown, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Yaz transfer döneminde de adı transferde Avrupa ekipleri ile anılan Brown'ın transferi gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Sabah'ın haberine göre, İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'ın, 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık bir yıldır yakından takip ettiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Premier Lig ekibinin ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübün kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Haberde, Nottingham Forest'ın Archie Brown'ı transfer etmek için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Ancak sarı-lacivertli kulübün yıldız futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

Fenerbahçe'nin özellikle savunmadaki istikrarıyla öne çıkan İngiliz oyuncuyu devre arasında kadroda tutmak istediği ve gelecek tekliflere rağmen transfer konusunda kolaylık sağlamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldızına Ada'dan transfer kancası! İşte sarı-lacivertlilerin talebi

24 yaşındaki İngiliz futbolcunun ayrılmak istemesi halinde ise Fenerbahçe yönetiminin 30 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

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