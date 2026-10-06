Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'de forma giyen iki yıldız oyuncu için harekete geçtiği ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...