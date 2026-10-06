CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'de forma giyen iki yıldız oyuncu için harekete geçtiği ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında orta sahada yaşanan aksaklıkların ardından ocak ayı için transfer çalışmalarına yöneldi.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri ve scout ekibinin raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, orta saha ve sol kanat için üç isim üzerinde durduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Orta saha listesinin ilk sırasında Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

10+4 yabancı kuralını da gözeterek genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde temas kurmayı planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Sarı-lacivertlilerin, Tunus asıllı İsveçli orta sahanın transferinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek isteyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

MARKET DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Ayari'nin yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde olduğu ancak Brighton ile anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.72 boyundaki yıldızın market değeri 40 milyon euro.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Fenerbahçe'nin Ayari transferinde sonuç alamaması halinde Everton'ın Arjantinli orta sahası Carlos Alcaraz'a yöneleceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Orta sahanın merkezinde görev yapan Alcaraz'ın, bu bölge için belirlenen alternatif olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Transfer planına göre sarı- lacivertliler, iki oyuncudan birini ocak ayında kadrosuna katmak için şartları değerlendirecek.

Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi

Yönetimin orta saha takviyesini düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.

#Premier Lig #İsmail Kartal #Yasin Ayari #Ferdi Kadıoğlu #Galatasaray #Everton #Carlos Alcaraz #Brighton #Fenerbahçe
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe transferde rotayı belirledi! Diaz olmazsa...
Sonraki Haber
F.Bahçe transferde rotayı belirledi! Diaz olmazsa...