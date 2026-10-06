Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! İki yıldız için harekete geçildi
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin Premier Lig'de forma giyen iki yıldız oyuncu için harekete geçtiği ve transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe, sezonun ilk 6 haftasında orta sahada yaşanan aksaklıkların ardından ocak ayı için transfer çalışmalarına yöneldi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri ve scout ekibinin raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerin, orta saha ve sol kanat için üç isim üzerinde durduğu öne sürüldü.
Orta saha listesinin ilk sırasında Brighton forması giyen Yasin Ayari'nin bulunduğu belirtildi.
10+4 yabancı kuralını da gözeterek genç oyunculara yönelen Fenerbahçe'nin, 22 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde temas kurmayı planladığı ifade edildi.
Sarı-lacivertlilerin, Tunus asıllı İsveçli orta sahanın transferinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek isteyeceği aktarıldı.
MARKET DEĞERİ 40 MİLYON EURO
Ayari'nin yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da listesinde olduğu ancak Brighton ile anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Kulübü ile sözleşmesi 2027'de bitecek olan 1.72 boyundaki yıldızın market değeri 40 milyon euro.
Fenerbahçe'nin Ayari transferinde sonuç alamaması halinde Everton'ın Arjantinli orta sahası Carlos Alcaraz'a yöneleceği ileri sürüldü.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Alcaraz'ın, bu bölge için belirlenen alternatif olduğu belirtildi.
Transfer planına göre sarı- lacivertliler, iki oyuncudan birini ocak ayında kadrosuna katmak için şartları değerlendirecek.
Yönetimin orta saha takviyesini düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedeflediği ifade edildi.