TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Herkes ters köşe olacak

Fenerbahçe'de lige verilen milli arada sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli takımda herkes ocak ayında gelecek transferlerin planlamasını yaparken, beklenmedik bir ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi. İşte o yıldız ve transfer bombasının detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)