TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Herkes ters köşe olacak
Fenerbahçe'de lige verilen milli arada sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli takımda herkes ocak ayında gelecek transferlerin planlamasını yaparken, beklenmedik bir ayrılığın yaşanabileceği öğrenildi. İşte o yıldız ve transfer bombasının detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de lige verilen milli arada flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-Lacivertli takımda 3 haftalık boşlukta ara transfer döneminin transfer planlamaları başladı.
Bu doğrultuda Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular hakkında da sürpriz gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.
İşte o isim ve transferin detayları...
Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıç yapan Archie Brown, performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Sarı-Lacivertli formayla özellikle savunmadaki istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu için İtalya'dan önemli bir transfer iddiası geldi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekiplerinden Roma, ocak ayında Archie Brown için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Roma'nın İngiliz savunma oyuncusunu uzun süredir takip ettiği ve devre arasında transfer girişiminde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
Roma'nın, Brown'ı gündemine almasının en önemli nedenlerinden birinin ise Jayden Oosterwolde olduğu belirtildi.
Roma, yaz transfer döneminde Oosterwolde'yi kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti.
İtalyan ekibinin Oosterwolde transferinden vazgeçmesinin ardından alternatif isimler üzerinde değerlendirme yaptığı ve listenin üst sıralarına Archie Brown'ı yerleştirdiği ifade edildi.
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin ise genç oyuncunun performansından oldukça memnun olduğu biliniyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, Brown'ı takımın önemli parçalarından biri olarak görse de yüksek bonservis bedeli içeren cazip bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına tamamen kapıyı kapatmıyor.
Brown'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Bu durum, sarı-lacivertli kulübün olası bir transfer görüşmesinde elini güçlendiren önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.
24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynadığı ve 1-1 sona eren karşılaşmada da sahneye çıkmıştı.
Brown, söz konusu mücadelede takımının golünü kaydederek Avrupa arenasında da ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini göstermişti.
İngiliz futbolcunun bu sezonki performansı da dikkat çekiyor. Brown, şu ana kadar 10 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Savunma oyuncusu olmasına rağmen hücumda da takımına katkı sunması, Brown'ın Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmesindeki önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'nin ocak ayında Roma'dan gelecek olası teklife nasıl bir yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.
Sarı-Lacivertliler, Brown'ı takımda tutarak sezonun ikinci yarısında kadro istikrarını korumak isterken, yüksek bonservis bedeli içeren bir teklif karşısında transfer seçeneğini değerlendirebilir.
Roma'nın önümüzdeki haftalarda Brown için temaslarını hızlandırması ve ocak ayındaki transfer döneminde resmi bir girişimde bulunması bekleniyor.