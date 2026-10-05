Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor
Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken rotasını Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına çevirdi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Al-Nassr'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.
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Ocak ayında kadrosuna takviye yapma kararı alan ve bu bağlamda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha ve kanat transferi yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre, listede bazı isimler ön plana çıkarken o listeye son dahil olan futbolcu ise Portekizli yıldız Joao Felix oldu.
Geçen sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 26 yaşındaki oyuncu, o dönem Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a gitmişti.
Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felix'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.
KARTAL'IN ARADIĞI PROFİL
Fenerbahçe'de bu durumu fırsata çevirmek için şimdiden nabız yokladı. İddialara göre; büyük ligden talibi olmayan Joao Felix, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde bu durumu değerlendirmeye alacak. Forvet arkası, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın tam aradığı profil.
Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinin önümüzdeki ay Felix için resmi adımları atması bekleniyor. Fenerbahçe için bu transferde Nelson Semedo'nun da rol oynayacağı ve milli takımdan arkadaşıyla görüşeceği belirtildi.
DEVLERDE OYNADI
Joao Felix, henüz 26 yaşında olmasına rağmen Benfica'nın yanı sıra; Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giydi.
SERVET ÖDENDİ
2018'de Benfica A Takımı'na yükselen Joao Felix, 2019 tam 127 milyon 200 bin euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. Ancak beklentilerin uzağında kalınca Chelsea ve Barcelona'ya kiralandı.
2024 yaz transfer döneminde de 52 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. İngilizler, 1 sezon sonra ise Al-Nassr'a oyuncuyu 35 milyon euroya gönderdi.
7 YILDIR MİLLİ TAKIMDA
Joao Felix, haziran 2019'da ilk kez Portekiz Milli Takımı'na seçildi ve o tarihten bu güne kadar vazgeçilmez isimlerden biri oldu.
19 yaşındayken milli takım formasını giymeye başlayan Felix, 60 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.
8 MAÇTA 4 GOL
Portekizli yıldız, bu sezon Al- Nassr formasıyla Suudi Pro Lig, Kral Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 680 dakika sahada kalan Felix, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.