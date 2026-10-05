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Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırırken rotasını Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşına çevirdi. Yıldız oyuncunun sezon sonunda Al-Nassr'dan ayrılmaya sıcak baktığı ve Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Ocak ayında kadrosuna takviye yapma kararı alan ve bu bağlamda çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha ve kanat transferi yapacak.

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Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Fotomaç'ın haberine göre, listede bazı isimler ön plana çıkarken o listeye son dahil olan futbolcu ise Portekizli yıldız Joao Felix oldu.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Geçen sezon başında da sarı-lacivertlilerin gündemine gelen 26 yaşındaki oyuncu, o dönem Chelsea'den 35 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Nassr'a gitmişti.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Suudi ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Felix'in yeniden Avrupa'ya dönmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

KARTAL'IN ARADIĞI PROFİL

Fenerbahçe'de bu durumu fırsata çevirmek için şimdiden nabız yokladı. İddialara göre; büyük ligden talibi olmayan Joao Felix, Fenerbahçe'den teklif gelmesi halinde bu durumu değerlendirmeye alacak. Forvet arkası, sol kanat ve santrfor bölgelerinde görev yapabilen 26 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal'ın tam aradığı profil.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

Sarı-lacivertlilerin transfer komitesinin önümüzdeki ay Felix için resmi adımları atması bekleniyor. Fenerbahçe için bu transferde Nelson Semedo'nun da rol oynayacağı ve milli takımdan arkadaşıyla görüşeceği belirtildi.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

DEVLERDE OYNADI

Joao Felix, henüz 26 yaşında olmasına rağmen Benfica'nın yanı sıra; Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giydi.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

SERVET ÖDENDİ

2018'de Benfica A Takımı'na yükselen Joao Felix, 2019 tam 127 milyon 200 bin euroya Atletico Madrid'e transfer oldu. Ancak beklentilerin uzağında kalınca Chelsea ve Barcelona'ya kiralandı.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

2024 yaz transfer döneminde de 52 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu. İngilizler, 1 sezon sonra ise Al-Nassr'a oyuncuyu 35 milyon euroya gönderdi.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

7 YILDIR MİLLİ TAKIMDA

Joao Felix, haziran 2019'da ilk kez Portekiz Milli Takımı'na seçildi ve o tarihten bu güne kadar vazgeçilmez isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

19 yaşındayken milli takım formasını giymeye başlayan Felix, 60 maçta 15 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe Ronaldo'nun takım arkadaşının peşinde! Ocak ayında kontratı bitiyor

8 MAÇTA 4 GOL

Portekizli yıldız, bu sezon Al- Nassr formasıyla Suudi Pro Lig, Kral Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 680 dakika sahada kalan Felix, 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

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