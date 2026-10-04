YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUN
Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sezon kadroya katılan oyuncuların büyük bir bölümünden memnun.
Yeni transferleri, Mason Greenwood ve Vedat Muriç'ten verim alan Fenerbahçe, bir tek Romelu Lukaku'da şu ana kadar istediğine ulaşamadı.
Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Van Bommel de Lukaku'ya Fenerbahçe'de fazla süre alamadığı için yeterli şansı vermediğini açıkladı.
KARTAL İNANIYOR
Milli takımda daha fazla süre almak isteyen tecrübeli golcüyle ise teknik direktör İsmail Kartal'dan destek telefonu geldi.
Kartal, hazırlayacağı bu programla Belçikalı golcünün kısa süre içerisinde eski günlerine döneceğine inanıyor.
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