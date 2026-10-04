FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Romelu Lukaku, A Futbol Milli Takımımıza attığı gol sonrası gündem olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Lukaku ile kaydettiği golün ardından telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)