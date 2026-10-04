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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar istediği verimi alamadığı Romelu Lukaku, A Futbol Milli Takımımıza attığı gol sonrası gündem olmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da Lukaku ile kaydettiği golün ardından telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.

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FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Sarı lacivertliler rakibini N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle 2-0'lık skorla mağlup etti.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Kanarya, ligde oynanacak Rizespor maçı için İstanbul'a dönüp çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

YENİ TRANSFERLERDEN MEMNUN

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, bu sezon kadroya katılan oyuncuların büyük bir bölümünden memnun.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Yeni transferleri, Mason Greenwood ve Vedat Muriç'ten verim alan Fenerbahçe, bir tek Romelu Lukaku'da şu ana kadar istediğine ulaşamadı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Fotomaç'ta yer alan habere göre; yıldız golcü, sarı-lacivertli formayla çıktığı 8 maçta da ağları sarsamayınca; rotasyonda kaldı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Van Bommel de Lukaku'ya Fenerbahçe'de fazla süre alamadığı için yeterli şansı vermediğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

KARTAL İNANIYOR

Milli takımda daha fazla süre almak isteyen tecrübeli golcüyle ise teknik direktör İsmail Kartal'dan destek telefonu geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Belçika-Türkiye maçından sonra Kartal'ın öğrencisine; "Daha iyi olman için sana özel program hazırlatıyorum.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Kısa süre içinde eski formuna kavuşacaksın.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Döndüğünde detaylıca konuşuruz.

FENERBAHÇE HABERİ: İsmail Kartal'dan Lukaku'ya sürpriz telefon! Belçika-Türkiye maçı sonrası...

Attığın gol için de tebrik ederim" dediği belirtildi.

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