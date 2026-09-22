Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya gelecek iki takım, sezonun ilk kupasını kazanmak için mücadele edecek. Basketbolseverler “Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı saat kaçta?”, “hangi kanalda?” ve “TRT 1 canlı izle” sorularına yanıt ararken, final karşılaşmasının yayın bilgileri de belli oldu. Peki Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte TRT 1 canlı yayın bilgisi ve final maçının tüm detayları...

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezonun lig ve kupa şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile lig ikincisi Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi kupasını müzesine götürmek için parkede buluşacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş maçı saat kaçta?", "hangi kanalda yayınlanıyor?" ve "TRT 1 canlı yayın" sorularını araştırıyor. İşte merak edilen final maçının tüm yayın ve karşılaşma detayları...

FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finali 22 Eylül Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın adresi İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu olacak.

Sezonun ilk kupasını kazanmak isteyen iki takım, final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tarfin, 2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nı kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda final oynama hakkı elde etti. Beşiktaş ise lig sezonunu ikinci sırada tamamladı ve Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

FENERBAHÇE TARFİN BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımımız, 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında parkeye çıkıyor. #YellowLegacy



👉 https://t.co/JV81fPqIGl pic.twitter.com/QJY7Wpocp5 — Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) September 21, 2026

FENERBAHÇE TARFİN BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini canlı takip etmek isteyen sporseverler, TRT 1'in resmi canlı yayın kanallarını kullanabilir. Karşılaşmanın TRT 1'den canlı yayınlanacağı resmi olarak duyuruldu.

FENERBAHÇE TARFİN - BEŞİKTAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI FİNALİ

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ikinci kez karşılaşacak. İki takımın 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı finali Fenerbahçe 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü. Fenerbahçe, organizasyonda daha önce 8 kez şampiyonluk yaşarken Beşiktaş'ın ise 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Beşiktaş, 2012'de Anadolu Efes'i 77-75 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

Final günü. 🔥



🆚 Fenerbahçe Tarfin

⏰ 20.00 pic.twitter.com/xkyeRerI12 — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 21, 2026

FENERBAHÇE TARFİN BEŞİKTAŞ FİNALİ NEDEN ÖNEMLİ?

Cumhurbaşkanlığı Kupası, yeni basketbol sezonunun ilk resmi kupası niteliğini taşıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki final, iki takım açısından da sezon öncesi hazırlık döneminin ardından ilk ciddi kupa mücadelesi olacak.