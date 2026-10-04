Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Al-Jazira'ya transfer olan Anderson Talisca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Brezilyalı yıldız, yaptığı paylaşımda son dönemde hayatında yaşanan gelişmelere ve Tanrı'nın planına vurgu yaptı. Talisca, geriye dönüp baktığında geçmişte anlam veremediği bazı olayların aslında kendisi için daha büyük bir hazırlığın işareti olduğunu ifade etti.

"HER ŞEYİN BİR AMACI VAR"

Hayatın her zaman kolay olmadığını belirten Talisca, insanların yaşanan bazı olayların nedenini o an anlayamayabileceğini söyledi. Brezilyalı futbolcu, iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, ailesine sahip çıkmaya ve işini en iyi şekilde yapmaya devam etmenin önemine dikkat çekti.

Talisca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hayat çok çılgın. Bazen Tanrı'nın planlarını ya da hayatımızda bazı şeylerin neden gerçekleştiğini anlayamayız. Ancak doğru zamanda, O bize her şeyin bir amacı olduğunu gösterir.

Tanrı hayatımızda inanılmaz şeyler yapar. Ve biz iyilik yapmaya, insanlara yardım etmeye, iyi bir profesyonel olmaya, ailemize bakmaya ve her şeyi yürekten yapmaya çalıştığımızda, Tanrı'nın hiç kimsenin görmediği çabalarımızı bile gördüğüne inanıyorum.

Yol her zaman kolay olmayacak ve hayatın bizi yapmaya zorladığı seçimleri her zaman anlayamayacağız. Ama iyilik eken kişinin, bir gün iyi şeyler biçeceğine inanmaya devam ediyorum. Tanrı kalbimizi, mücadelelerimizi ve sessizce yaptığımız her şeyi bilir.

Sonuçta önemli olan, hayat anlamsız görünse bile iyilik yapmaya devam etmektir. Çünkü Tanrı bizi tam olarak nereye götürmek istediğini bilir.

Bu paylaşım, Tanrı'nın sadece bir ay içinde hayatımda yaptığı her şeyin küçük bir özetidir. Geriye baktığımda, o zamanlar anlamadığım bazı şeylerin aslında Tanrı'nın çok daha büyük bir şey hazırladığının işareti olduğunu görüyorum.

Ve bugün, her zamankinden daha fazla, sadece şükredebilirim.

Biliyorum ki, bir şekilde bu hikaye, belki de zor bir dönemden geçmekte olan ve Tanrı'nın planlarını anlamayan diğer insanlara ilham kaynağı olabilir."

AL-JAZIRA'DA 5 MAÇTA 2 GOL

Öte yandan Anderson Talisca, Fenerbahçe'den ayrılarak transfer olduğu Al-Jazira'da şu ana kadar 5 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı yıldız, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Talisca'nın paylaşımında kullandığı fotoğraflar...











