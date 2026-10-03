Dostluk maçında kazanan Fenerbahçe!
Milli arada hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.
Uluslar Ligi nedeniyle liglere verilen arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz ile karşı karşıya geldi.
Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleden galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 60. dakikada N'Golo Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta kaydetti.
GREENWOOD KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe'de Mason Greenwood, mücadelenin 32. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İki kulübün karşılıklı talebi üzerine İngiliz futbolcunun yerine Adnan Fettahoğlu oyuna dahil oldu ve sarı-lacivertliler, oyuna 11 kişi devam etti.
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