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Fenerbahçe'de Mason Greenwood hazırlık maçında kırmızı kart gördü!

Hazırlık maçında Turan Tovuz ile karşılaşan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, 33 .dakikada yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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Fenerbahçe'de Mason Greenwood hazırlık maçında kırmızı kart gördü!

Hazırlık maçında Turan Tovuz ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mason Greenwood, rakibiyle yaşadığı tartışmada yaptığı sert müdahale nedeniyle 33. dakikada kırmızı kart gördü.

Mason Greenwood'un yerine Adnan Fettahoğlu oyuna girdi. Fenerbahçe, oyuna 11 kişi devam edecek.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Fenerbahçe'de Mason Greenwood hazırlık maçında kırmızı kart gördü! - 1

Fenerbahçe'de Mason Greenwood hazırlık maçında kırmızı kart gördü! - 2

Not: Görüntüler TV100'den alınmıştır.

#Turan Tovuz #Fenerbahçe #Mason Greenwood
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