İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde bir sakatlık daha yaşadığını açıklanan Nathan Ake hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. İşte detaylar...