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İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sakatlanan ve tedavi sürecinde bir sakatlık daha yaşadığını açıklanan Nathan Ake hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcunun, sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag ile karşılaşmış, maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu Nathan Ake, Slavia Prag maçının 21. dakikasında sakatlanmış ve yerini Kojo Oppong'a bırakmıştı.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Sakatlığı sebebiyle Galatasaray, Göztepe, Liverpool ve Arca Çorum FK maçlarında forma giyemeyen oyuncu için Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

31 yaşındaki futbolcunun, rehabilitasyon sürecinde yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır." denildi.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle tedavisine başlanan Nathan Aké'nin sahalardan 4-5 hafta daha uzak kalması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Fenerbahçe'nin; Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor FK, Başakşehir ve LASK Linz karşılaşmalarında forma giymesi beklenmeyen Ake'nin, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına yetiştirilmesi amaçlanıyor.

İşte Fenerbahçe'de Ake'nin kaçıracağı maçlar! Trabzonspor'a karşı...

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Nathan Ake'nin yokluğunda Milan Skriniar'ın yanında Ganalı stoper Kojo Oppong'a forma vermeye devam edeceği belirtildi.

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