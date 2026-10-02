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Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğin takımını kurmak için genç yeteneklere yöneldi.. Sezon başında da gündeme gelen genç futbolcuyu takip etmeyi sürdüren sarı-lacivertliler, scout ekibinin raporları doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıçla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı.

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Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Sezona yaş ortalaması yüksek bir kadroyla başlayan sarı-lacivertliler, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara da yöneldi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Fenerbahçe'de milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Sarı-lacivertlilerin scout ekibi özellikle genç oyuncuları yakından takip ederken, farklı liglerde forma giyen gelecek vadeden isimler için raporlar hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe aldı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Bu doğrultuda da gündeme Ankara Keçiörengücü'nün genç stoperi Oğuzcan Çalışkan geldi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Yeni Asır'ın haberine göre, sezon başındaki transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Oğuzcan'ın takibi bırakılmadı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

23 yaşında ve 192 boyundaki Oğuzcan Çalışkan sağ stoper mevkisinde görev yapıyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Bu sezon Trendyol 1. Lig'de Başkent ekibi ile 5 maça çıkan genç futbolcu 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Ümraniyespor altyapısında yetişen Oğuzcan, 2022 yılında Bulvarspor'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç savunmacı 2024 yazında Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.

Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

2025/2026 sezonunda oldukça istikrarlı bir performans sergileyen Oğuzcan, 1. Lig'de çıktığı 33 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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