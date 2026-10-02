Fenerbahçe'ye scout transferi! Sezon başında da gündeme gelmişti

Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmaları kapsamında mevcut kadronun yaş ortalamasını düşürmek ve geleceğin takımını kurmak için genç yeteneklere yöneldi.. Sezon başında da gündeme gelen genç futbolcuyu takip etmeyi sürdüren sarı-lacivertliler, scout ekibinin raporları doğrultusunda harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)