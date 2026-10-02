Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı! Listede 2 yıldız var

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için orta saha çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin listesindeki iki yıldız futbolcu ortaya çıkarken, transfer operasyonunda gözler bu isimlere çevrildi. İşte detaylar...