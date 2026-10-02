Fenerbahçe'den İngiltere'ye orta saha harekatı! Listede 2 yıldız var
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için orta saha çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin listesindeki iki yıldız futbolcu ortaya çıkarken, transfer operasyonunda gözler bu isimlere çevrildi. İşte detaylar...
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Yaz transfer döneminde Romelu Lukaku, Vedat Muriç, Kojo Oppong, Nathan Ake ve Mason Greenwood gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, ilk 6 haftalık süreçte orta sahada yaşanan aksaklıklardan dolayı, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı.
10+4 yabancı kuralından dolayı genç isimlere yönelmek zorunda kalan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile scout ekibinin raporları sonrasında hedeflerini belirledi. Listenin ilk sırasında Brighton'ın genç orta sahası Yasin Ayari var.
FERDİ KADIOĞLU DEVREYE GİRECEK
Fotomaç'ın haberine göre Premier Lig ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 22 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde temasa geçilecek. Ayari konusunda Ferdi Kadıoğlu'ndan da destek istenecek.
Tunus asıllı İsveçli oyuncunun transferinde bir aksilik yaşanması halinde ise; alternatifi de belirlendi:
Everton'un Arjantinli 8 numarası Carlos Alcaraz... Ayari gibi Alcaraz'ın da kontratı sezon sonunda bitecek.
Sarı-lacivertliler, fırsattan istifade iki oyuncudan birini cüzi bir bonservis bedeliyle ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak.
AYARI MİLLİ TAKIMDA VAZGEÇİLMEZ
Yasin Ayari, ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Şu ana kadar milli takımla 27 maça çıkan Ayari, 6 gol attı, 3 de asist yaptı.
GALATASARAY ALAMADI
Yasin Ayari'yi yaz transfer döneminde Galatasaray'da almak istedi. Ancak sarı-kırmızılılar, Brighton'ı ikna edemedi.
ALTI YILDIR PROFESYONEL
Futbola Racing altyapısında başlayan Alcaraz, 2020'de A Takım'a yükseldi ve 6 yıldır profesyonel olarak oynuyor. Alcaraz, Southampton'ın yanı sıra; İtalyan devi Juventus'ta da forma giydi.
BU SEZON SADECE 26 DAKİKA
Carlos Alcaraz, bu sezon Everton'da yedek kulübesine hapsoldu. Rotasyonda kalan 23 yaşındaki oyuncu, Premier Lig'deki 2 maçta 4, EFL Cup'taki 2 maçta ise 22 olmak üzere toplamda 26 dakika görev yaptı.