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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Fenerbahçe'de gündem genç transferler. Kadrosunu gençlendirmek isteyen sarı-lacivertliler anadolu kulüplerinde performansıyla dikkat çeken isimleri gündemine aldı. İşte o isimler.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Sarı-lacivertliler, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 takviye yaptı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Fenerbahçe, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Nathan Ake, Vedat Muriqi ve Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde yapılan 5 transferin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıçla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Sezona yaş ortalaması yüksek bir kadroyla başlayan sarı-lacivertliler, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara da yöneldi.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Fenerbahçe'de milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Sarı-lacivertlilerin scout ekibi özellikle genç oyuncuları yakından takip ederken, farklı liglerde forma giyen gelecek vadeden isimler için raporlar hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

ARDA ÇOLAK VE ENSAR TAHA KOÇAK TAKİPTE

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe alırken, listenin öne çıkan isimlerinden biri Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu.

Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Fenerbahçe'nin geleceğin yıldızları için yaptığı çalışmalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak oldu. Sarı-lacivertli scoutların genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve Ensar Taha Koçak için hazırlanan raporun yönetime sunulduğu belirtildi.

#Süper Lig #Çaykur Rizespor #Mason Greenwood #Romelu Lukaku #Nathan Ake #Vedat Muriqi #Trendyol Süper Lig #Fenerbahçe
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