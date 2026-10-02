Fenerbahçe'ye gençlik aşısı! Yönetim o isimler için devreye girdi

Sarı-lacivertlilerde yapılan 5 transferin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıçla giren Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarına erkenden başladı.
Sezona yaş ortalaması yüksek bir kadroyla başlayan sarı-lacivertliler, geleceğin takımını oluşturmak için genç oyunculara da yöneldi.
Fenerbahçe'de milli ara yalnızca mevcut kadronun eksiklerini gidermek için değil, geleceğin takımını oluşturacak genç yetenekleri belirlemek adına da yoğun geçiyor.
Sarı-lacivertlilerin scout ekibi özellikle genç oyuncuları yakından takip ederken, farklı liglerde forma giyen gelecek vadeden isimler için raporlar hazırlanıyor.
ARDA ÇOLAK VE ENSAR TAHA KOÇAK TAKİPTE
Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin scout ekibi özellikle Anadolu kulüplerinde dikkat çeken genç oyuncuları yakın takibe alırken, listenin öne çıkan isimlerinden biri Iğdır FK forması giyen Arda Çolak oldu.
Fenerbahçe'nin geleceğin yıldızları için yaptığı çalışmalarda dikkat çeken bir diğer isim ise Hoffenheim U17 takımında forma giyen 15 yaşındaki Ensar Taha Koçak oldu. Sarı-lacivertli scoutların genç futbolcuyu yakından takip ettiği ve Ensar Taha Koçak için hazırlanan raporun yönetime sunulduğu belirtildi.