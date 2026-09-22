39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş karşılaştı. Sarı lacivertliler rakibini 72-59'luk skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Özellikle son periyotu büyük bir heyecana sahne olan mücadeleden Fenerbahçe Tarfin 72-59'luk skorla galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.



İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:



1. Periyot sonucu: F.Bahçe Tarfin 21-10 Beşiktaş

2. Periyot sonucu: F.Bahçe Tarfin 46-27 Beşiktaş

3. Periyot sonucu: F.Bahçe Tarfin 58-46 Beşiktaş

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını salonda takip etti.

Bakan Bak, derbiyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile izledi.

Mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iki kulübün yönetim kurulu üyeleri, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic ile basketbol camiasından birçok isim de yerinde takip etti.

YENİ TRANSFERLER İLK KUPA İÇİN SAHADA YER ALDI!

2026-2027 sezonu öncesinde kadrolarında önemli değişikliğe giden Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ta yeni transferler, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında sahne aldı.

İki takımın kadrosuna kattığı basketbolcular, İstanbul'da ilk kez taraftarların önüne çıktı.

Fenerbahçe, derbiye Horton-Tucker, Shields, Forrest, Key ve Sertaç Şanlı ilk 5'iyle başladı. Beşiktaş ise Dotson, Wilbekin, Jeffries, Omoruyi ve Zizic 5'iyle sahada yer aldı.