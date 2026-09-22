Ederson’dan milli takım kararı! Brezilya kampı yerine Fenerbahçe’de kalacak

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’dan milli takım kararı geldi. Tecrübeli file bekçisinin, Brezilya’nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istediği ve milli ara sonrasında çalışmalarını Samandıra’da sürdüreceği belirtildi.