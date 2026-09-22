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Ederson’dan milli takım kararı! Brezilya kampı yerine Fenerbahçe’de kalacak

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’dan milli takım kararı geldi. Tecrübeli file bekçisinin, Brezilya’nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istediği ve milli ara sonrasında çalışmalarını Samandıra’da sürdüreceği belirtildi.

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Ederson’dan milli takım kararı! Brezilya kampı yerine Fenerbahçe’de kalacak

Liglerin milli araya girmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'nın Avustralya ve Hindistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer almamak için izin istedi.

Milli ara sonrası takıma verilen iznin sona ermesiyle birlikte Ederson'un, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

#Fenerbahçe #Ederson #A Spor
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