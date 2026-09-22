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Bakan Bak'tan Cumhurbaşkanlığı Kuapsı'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin'e tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı.

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Bakan Bak'tan Cumhurbaşkanlığı Kuapsı'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin'e tebrik!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Tüm kulüplerimize 2026-2027 sezonunda başarılar diliyorum."

#Osman Aşkın Bak #Sinan Erdem Spor Salonu #Beşiktaş
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