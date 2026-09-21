Fenerbahçe'den Felipe Massa paylaşımı
Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.
Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.
Fenerbahçe formasıyla karşılaşmayı izleyen Brezilyalı eski pilot, sarı-lacivertlilerin attığı gollerde coşku yaşadı.
Formula 1 efsanesi Felipe Massa, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı tribünden takip etti.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2026
Videonun tamamı Fenerbahçe YouTube'da. 👇 https://t.co/KusCqrgznE pic.twitter.com/MCZbcZ9XIb
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