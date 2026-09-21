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Fenerbahçe'den Felipe Massa paylaşımı

Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.

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Fenerbahçe'den Felipe Massa paylaşımı

Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.

Fenerbahçe formasıyla karşılaşmayı izleyen Brezilyalı eski pilot, sarı-lacivertlilerin attığı gollerde coşku yaşadı.

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