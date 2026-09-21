Fenerbahçe, Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya’da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Mert Müldür'ün sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdiğini duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir. Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'de ameliyat olan Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.