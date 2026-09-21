Fenerbahçe’de 13 futbolcu milli takıma çağrıldı

Fenerbahçe’de 13 futbolcu milli takımlara davet edildi. İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın A Milli Takım’da yer alırken, 8 futbolcu da ülkelerinin milli takım kadrolarına çağrıldı.

Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli takımlara davet edildi. Sarı-lacivertlilerden İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın A Milli Takım kadrosunda yer alırken, diğer oyuncular da ülkelerinin milli takımlarında görev yapacak.

A Milli Takım:



İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın

Diğer milli takımlar:



Romelu Lukaku, Milan Škriniar, Nathan Aké, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir ve Ognjen Mimović.

Fenerbahçe'den toplam 13 futbolcu milli takım kamplarında ülkelerini temsil edecek.