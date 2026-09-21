Fenerbahçe’de 13 futbolcu milli takıma çağrıldı
Fenerbahçe’de 13 futbolcu milli takımlara davet edildi. İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın A Milli Takım’da yer alırken, 8 futbolcu da ülkelerinin milli takım kadrolarına çağrıldı.
Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli takımlara davet edildi. Sarı-lacivertlilerden İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın A Milli Takım kadrosunda yer alırken, diğer oyuncular da ülkelerinin milli takımlarında görev yapacak.
A Milli Takım:
İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın
Diğer milli takımlar:
Romelu Lukaku, Milan Škriniar, Nathan Aké, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir ve Ognjen Mimović.
Fenerbahçe'den toplam 13 futbolcu milli takım kamplarında ülkelerini temsil edecek.
Milli takımlarında ülkelerini temsil edecek oyuncularımıza başarılar dileriz. pic.twitter.com/BTd8KejN4X— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 21, 2026