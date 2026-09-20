İsmail Kartal'dan Eyüpspor maçı öncesi açıklamalar!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Öncelikle bugün Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kutlu olsun. İnşallah bugün, maça çok iyi hazırlandık. Eyüpspor'un bugüne kadar oynadığı maçları analiz ettik. Kazanıp sıralamada yukarı çıkmak istiyoruz. Takımımızla ve oyuncularımızla her gün iletişimimiz gelişiyor. Daha yolumuz var. Oyuncularımızla birlikte geçirdiğimiz günler iyi ve hoş geçiyor. Bugüne kadar ligde istediğimizi elde edemedik ama bir an önce düzeltip lig yarışında olabildiğince var olmak istiyoruz. Bugün 4-3-3 oynayacağız. Hücum gücümüzü artırmak istedik. Bu yüzden İrfan Can 11'de. 3 puan bizim için olmazsa olmaz." dedi.