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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 20 Eylül'ü kutladı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 20 Eylül'ü kutladı!

Aziz Yıldırım, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımla kutladı.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe tarihinin en zorlu günlerinde, 20 Eylül 2011'de tribünlerimizi doldurarak kulübüne sahip çıkan Fenerbahçeli kadınlarımızın gösterdiği cesareti, inancı ve eşsiz dayanışmayı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.

O gün tribünlerde olan, varlığıyla camiamıza ışık ve güç veren; stadyumda olamasa da dünyanın neresinde olursa olsun Fenerbahçe'sinin yanında duran tüm kadın taraftarlarımıza, şahsım ve o günlerde birlikte görev yaptığım yönetici arkadaşlarım adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Fenerbahçe, en zor günlerini birlik olarak aşmış büyük bir camiadır. O birlikteliğin en güçlü simgelerinden biri de Fenerbahçeli kadınların kulübüne gösterdiği eşsiz bağlılıktır.

İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe'nin yanındasınız.

20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günümüz kutlu olsun."

#Aziz Yıldırım #Fenerbahçe
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