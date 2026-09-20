Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 20 Eylül'ü kutladı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımla kutladı.

Aziz Yıldırım, 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü, kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımla kutladı.

Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:



"Fenerbahçe tarihinin en zorlu günlerinde, 20 Eylül 2011'de tribünlerimizi doldurarak kulübüne sahip çıkan Fenerbahçeli kadınlarımızın gösterdiği cesareti, inancı ve eşsiz dayanışmayı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız.



O gün tribünlerde olan, varlığıyla camiamıza ışık ve güç veren; stadyumda olamasa da dünyanın neresinde olursa olsun Fenerbahçe'sinin yanında duran tüm kadın taraftarlarımıza, şahsım ve o günlerde birlikte görev yaptığım yönetici arkadaşlarım adına bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.



Fenerbahçe, en zor günlerini birlik olarak aşmış büyük bir camiadır. O birlikteliğin en güçlü simgelerinden biri de Fenerbahçeli kadınların kulübüne gösterdiği eşsiz bağlılıktır.



İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçe'nin yanındasınız.



20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günümüz kutlu olsun."