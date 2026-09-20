CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçeli futbolculardan kadın taraftarlara anlamlı jest

Fenerbahçeli futbolcular, Eyüpspor karşılaşması öncesinde 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü unutmadı. Isınma öncesi kadın taraftarlara çiçek buketleri takdim eden sarı-lacivertli oyuncular, tribünlerden büyük alkış aldı.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçeli futbolculardan kadın taraftarlara anlamlı jest

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıkarken 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kapsamında kadın taraftarlara çiçek buketleri dağıttı. Sarı-lacivertli oyuncuların bu jesti tribünlerden alkış aldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
İsmail Kartal: 3 puan olmazsa olmaz!
Sonraki Haber
İsmail Kartal: 3 puan olmazsa olmaz!