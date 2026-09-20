Fenerbahçeli futbolculardan kadın taraftarlara anlamlı jest
Fenerbahçeli futbolcular, Eyüpspor karşılaşması öncesinde 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'nü unutmadı. Isınma öncesi kadın taraftarlara çiçek buketleri takdim eden sarı-lacivertli oyuncular, tribünlerden büyük alkış aldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbolcular, maç öncesi ısınmaya çıkarken 20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü kapsamında kadın taraftarlara çiçek buketleri dağıttı. Sarı-lacivertli oyuncuların bu jesti tribünlerden alkış aldı.