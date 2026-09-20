Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u farklı yendi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u farklı mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 4. ve 80. dakikada penaltıdan Mason Greenwood, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda Vedat Muriqi, 38. dakikada Matteo Guendouzi ve 45+1. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Süper Lig'de 2 maç aradan sonra kazanan sarı-lacivertliler puanını 10'a çıkardı.

Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

KOJO PEPRAH OPPONG FENERBAHÇE FORMASIYLA İLK KEZ SAHADA



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde Nice'ten transfer ettiği Kojo Peprah Oppong, Fenerbahçe formasıyla ilk kez süre aldı. Ganalı stoper, mücadelenin 69. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza sahası içinde yaşanan ikili mücadelede David Costa'nın, Muriqi'nin ayağına basması sonucu oyun devam etti. Ardından VAR tavsiyesiyle hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltıda topun başına geçen Greenwood'un ortaya havadan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem, pasını kale önündeki Muriqi'ye aktardı. Muriqi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

14. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semedo'nun yakın direğe yerden şutunda kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

21. dakikada Greenwood, çalımlarla ceza sahası içine girip sağ çaprazdan şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Moldovan'dan dönen topu Muriqi ağlara gönderdi. 3-0

25. dakikada Brown'dan seken topu alıp ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Abdullahi'nin şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

45+1. dakikada Greenwood'un pasında topu alan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0



47. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Brown, pasını Muriqi'ye aktardı. Muriqi'nin penaltı noktasının sağından yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 6-0



50. dakikada kaleci Ederson'un attığı uzun topa hareketlenen Greenwood, ceza sahası sol çaprazında rakiplerinden sıyrılıp şutunu çekti ancak kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.



55. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Muriqi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 7-0



80. dakikada İsmail'in ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Oğuz, pasını kale önündeki Greenwood'a aktardı. Greenwood'un vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 8-0