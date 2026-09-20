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Kadıköy'de Fenerbahçe lehine penaltı kararı!

Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının henüz başında Vedat Muriç'in ceza sahasında yerde kalması sonrası sarı-lacivertliler penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

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Kadıköy'de Fenerbahçe lehine penaltı kararı!

Henüz maçın 1. dakikası dolmamışken Vedat Muriç yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam VAR hakeminin davetiyle kenara geldi. Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 3. dakikada penaltı kazandı.

İŞTE O POZİSYON

Kadıköy'de Fenerbahçe lehine penaltı kararı! - 1

Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Kadir Sağlam #Eyüpspor #Fenerbahçe
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