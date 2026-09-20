Kadıköy'de Fenerbahçe lehine penaltı kararı!
Fenerbahçe-Eyüpspor karşılaşmasının henüz başında Vedat Muriç'in ceza sahasında yerde kalması sonrası sarı-lacivertliler penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...
Henüz maçın 1. dakikası dolmamışken Vedat Muriç yerde kaldı, Fenerbahçe penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam VAR hakeminin davetiyle kenara geldi. Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından 3. dakikada penaltı kazandı.
İŞTE O POZİSYON
Not: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.