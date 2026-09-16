İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Gaziantep FK beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın kritik mücadelede ilk 11'de değişiklikler yapması ve çift forvet sistemine geçmesi beklenirken, Aziz Yıldırım'ın Samandıra ziyareti de gündeme damga vurdu. İşte tüm detaylar...