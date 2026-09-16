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İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Gaziantep FK beraberliğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler Eyüpspor maçına çevrildi. İsmail Kartal'ın kritik mücadelede ilk 11'de değişiklikler yapması ve çift forvet sistemine geçmesi beklenirken, Aziz Yıldırım'ın Samandıra ziyareti de gündeme damga vurdu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında Gaziantep FK deplasmanından 0-0'la dönen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Beşiktaş derbisinin ardından Gaziantep karşısında da puan kaybeden sarı-lacivertliler, 5. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Üst üste gelen kayıplar, milli ara öncesi pazar günü ligde oynanacak Eyüpspor karşılaşmasının önemini artırdı.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

KARTAL İÇİN KRİTİK MAÇ

Bu mücadele Şampiyonlar Ligi'nde Roma beraberliği sonrası istifa eden ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın baskısı ile göreve dönen İsmail Kartal için de 'ya tamam ya devam' niteliğine geldi.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

11'DE DEĞİŞİM YAPILACAK

Teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor mücadelesinin ilk 11'inde ciddi değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

65 yaşındaki teknik adamın en önemli hamlelerinden birinin ise sol kanatta oynayan Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

KEREM KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Sabah'ın haberine göre tecrübeli teknik adamın, Gaziantep maçında beklenen katkıyı alamadığı Kerem'i kulübeye çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

ORTA SAHA DEĞİŞİYOR

Ayrıca İsmail Kartal, orta sahadaki mevcut düzeni de değiştirecek. Kante-Guendouzi-İsmail üçlüsüyle devam etmeyi düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı, Nene'ye daha fazla sorumluluk vermeye hazırlanıyor.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

LUKAKU-VEDAT OYNAYACAK

Kartal'ın üzerinde durduğu en dikkat çekici seçenek ise çift forvetli sistem. Lukaku ve Vedat Muriqi'i aynı anda ilk 11'de kullanmayı planlıyor.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

AZİZ YILDIRIM SAMANDIRA'YA GİDİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın hafta içinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gideceği öğrenildi.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6.haftasında pazar günü saat 17.00'de sahasında Eyüpspor'u konuk edecek ve milli araya girecek.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşünde 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku için flaş karar! Aziz Yıldırım Samandıra'da

Kanarya daha sonra ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa'nin konuğu olacak.

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