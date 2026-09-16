Fenerbahçe'den Yasin Ayari harekatı! Resmi temaslar başlıyor
Devre arasında orta sahaya bir takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, gündemine Brighton'ın İsveçli yıldızı Yasin Ayari'yi aldı. Sarı-lacivertlilerin U23 kontenjanına uygun genç yıldız için resmi temaslara başlayacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ocak ayında kadrosuna yapacağı takviyelerde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Kadrosuna orta saha takviyesi isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar şimdiden hızlandı. Sarı- lacivertliler özellikle çift yönlü orta saha eksiğini tamamlamak için harekete geçti. Kanarya; Brighton'da oynayan 22 yaşındaki Yasin Ayari'yi listesinde ön sıralarda tutuyor.
Premier Lig temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İsveçli orta sahanın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ocak ayı için Yasin Ayari'nin transferi için şimdiden temaslara başlayacak.
ÇİFT YÖNLÜ OYNUYOR
Ocak 2023'ten beri Brighton'da forma giyen Yasin Ayari, şimdiye kadar 80 maça çıkarken 7 gol attı, 4 de asist yaptı. Orta sahada 8 ve 10 numarada oynayabilen genç futbolcu, çift yönlü oyunuyla göze çarpıyor.
Orta sahada merkezde görev yapan Ayari her iki ayağını da kullanabiliyor. İsveç Milli Takımı'nda da görev yapan yıldız orta saha, yaz döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre, Brighton'un oyuncudan bonservis kazanabilmek için ocak ayında gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtildi.
FERDİ'YLE AYNI TAKIMDA
Sarı-lacivertli takımın listesinde olan Yasin Ayari, Brighton'da Ferdi Kadıoğlu ile birlikte oynuyor. 2024'te Fenerbahçe'den Brighton'a geçen Ferdi, Ayari ile 2 yıldır aynı takımda yer alıyor.
U23 KURALINA UYGUN
6 Ekim 2003 doğumlu olan Yasin Ayari, Süper Lig'de uygulanan 10+4 kuralına da uygun bir isim olarak dikkat çekiyor. 23 yaş altı 4 yabancı futbolcu yazma hakkı olan sarı-lacivertliler, Ayari'yi transfer etmesi halinde bu kontenjanda rahat edecek.
DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI
Fenerbahçe'nin listesindeki Yasin Ayari, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nda yer aldı. İsveç formasıyla son 32 turuna kalan 22 yaşındaki orta saha, 4 maça da ilk 11'de başladı. Ayari, 4 maçta 2 gol atarak dikkat çekti.
5 MAÇTA 1 GOL ATTI
Yasin Ayari, 2026-2027 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Brighton formasıyla 5 resmi maça çıkan 22 yaşındaki orta saha, 1 gol attı. Premier Lig'de 3 maça çıkan İsveçli yıldız, 2 kez de Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıktı. Ayari toplamda 424 dakika sahada kaldı.
İsveçli yıldız, Brighton formasıyla toplamda çıktığı 80 maçta ise takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.