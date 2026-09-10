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Fenerbahçe U19 UEFA Gençlik Ligi'nde Roma'ya mağlup!

UEFA Gençlik Ligi maçında Fenerbahçe sahasında Roma'ya 4-2 mağlup oldu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe U19 UEFA Gençlik Ligi'nde Roma'ya mağlup!

UEFA Gençlik Ligi'nde (Youth League) Avrupa sahnesine çıkan Fenerbahçe, ilk maçında İtalyan ekibi Roma'yı ağırladı. Temsilcimizin golleri, 29. dakikada Alaettin Ekici ve 32. dakikada Mustafa Serhan Kök'ten gelirken İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri, 57. dakikada Paratici, 70. dakikada Guaglianone, 85. dakikada Maccaroni ve 89. dakikada Falcetta kaydetti.

#Avrupa #Roma #Alaettin Ekici #Fenerbahçe #UEFA Gençlik Ligi
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