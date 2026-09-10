Fenerbahçe'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür!

Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasite artırımı hakkındaki projenin tamamlandığını duyurdu. Sarı lacivertli camiadan Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de teşekkür mesajı geldi.

Fenerbahçe Kulübü, Chobani Stadı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasite artırımına dair projenin tamamlandığını açıkladı. Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı lacivertli kulüp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a projenin sunulduğu ve uygun bulunduğu açıklamasını yaptı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede; "Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Stadımızın modernize edilmesi ve büyütülmesi konusunda projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı" denildi.

CAMİAMIZI SEVİNDİRDİ

Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı da detaylı bir açıklama yaparak, "Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin kapasite artışı projelerini tamamlamış bulunmaktayız.

Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir.

Zatıâline teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu projemize izin vererek desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Nihat Özbağı ayrıca tüm proje ve çalışmaların tamamlandığını dile getirdi.

Fenerbahçe: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkanımız Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, projenin tüm detaylarını paylaşarak gerekli adımın atılmasını sağladı"

Nihat Özbağı: "Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bularak bütün Fenerbahçe camiasını sevindirmiştir. Zatıaline teşekkürlerimizi arz ederiz"

PROJE TANITILDI

Sarı-lacivertlli kulübün resmi sitesinde yeni stat projesine dair detaylı tanıtımlar yapıldı. Projenin tüm görselleri fotoğraflarla paylaşıldı. Ayrıca tribünlerin nasıl yükseleceği ve kapasitenin son hali de görseller halinde verildi.

25 MİLYON EURO GELİR

Stat projesinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye ciddi bir gelir geleceğini kaydeden Nihat Özbağı, "İnşaatın tamamlanmasından sonra tahmini yıllık gelir artışımız, mevcut gelirlerimize ilave olarak yaklaşık 25 milyon euro olacaktır" diye konuştu.

KAPASİTE 64 BİN OLACAK

Fenerbahçe Kulübü, stat inşaatıyla alakalı teknik bilgiler paylaştı. Kapasitenin 64 bine çıkacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Çatı çalışmalarının ardından kale arkalarında yeni tribünlerin inşaatı ve buraya ilave 52 loca yapılması planlanırken, Maraton ve Fenerium olarak adlandırılan tribünlerimize de ilave yapılmasıyla kapasite artırılmış olacak.

Stadımızın kapasitesi sürecin sonunda 64 bine çıkacak. Kapasite artışının ardından stadın dış kaplama süreci başlayacak ve böylelikle mabedimizin iç atmosferinde tam akustik sağlanmış olacak."

MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Stat çalışmalarının maliyeti hakkında bilgi veren Nihat Özbağı, "İnşaatın yaklaşık maliyeti 50 milyon eurodur.

Daha önce stadımızı inşa ederken "Kendi imkanlarımızla yaptık" cümlesini nasıl gururla söylediysek, sponsorlarımızın destekleriyle kulübümüzün mevcut bütçesine yük getirmeden, yine kapasiteyi artırarak modernleştirirken de kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.

12 AY SÜRECEK

Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Özbağı, inşaat süreci için, "İnşaatı yaparken maçlarımız stadımızda oynanabilecektir, ancak çatı yükseltilirken tahminen birkaç maçı başka statta oynayabiliriz. İnşaat süremiz iş programına göre 12 aydır. Sezon bitiminde belli seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.