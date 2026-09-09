Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de ligde alınan kötü sonuçların ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör İsmail Kartal, oyun kurgusu ve saha içi hamleleriyle tartışılmaya başlanmıştı. 65 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sabah Gazetesi Yazarı Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.