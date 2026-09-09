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Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de ligde alınan kötü sonuçların ardından flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde eleştirilerin hedefinde yer alan teknik direktör İsmail Kartal, oyun kurgusu ve saha içi hamleleriyle tartışılmaya başlanmıştı. 65 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'deki kariyeri hakkında şok bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

Sabah Gazetesi Yazarı Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

Özbostan, sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

İŞTE MURAT ÖZBOSTAN'IN O YAZISI:

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Aziz Yıldırım, Beşiktaş maçı sonrası çok önemli bir noktaya dikkat çekti: "Daha çok çalışmalıyız."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Bu sözün üzerinde durmak gerekiyor. Fenerbahçe sezonu erken açmasına rağmen fizik olarak henüz beklenen seviyede değil."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Daha ligin başındayız ama futbolcuların maç içinde nefes nefese kaldığını görüyoruz."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"İdman programını, çalışma yöntemini dışarıdan bilemeyiz ama Aziz Yıldırım gibi duayen bir isim "Daha çok çalışmalıyız" diyorsa burada bir sorun olduğu açıktır."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Bir diğer önemli konu Mert Müldür... Yıldırım'ın "Mert oynamalı" mesajı oldukça netti. Roma maçında Mert'in yüzde 99 ilk 11'de olmasını bekliyorum."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Asıl büyük mesele ise kongre sürecinde verilen üç söz: 1- İyi kadro kurulacak. 2- Şampiyonlar Ligi'ne kalınacak. 3- Şampiyon olunacak."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"İlk iki hedef için mücadele sürüyor ancak üçüncü hedef, yani şampiyonluk, Fenerbahçe için asıl ölçü."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Bu nedenle Gaziantep maçı İsmail Kartal açısından bıçak sırtı olacak."

Fenerbahçe'de şok İsmail Kartal iddiası! Yollar ayrılacak mı?

"Fenerbahçe orada da puan kaybederse, Kartal'ın koltuğu çok daha ciddi şekilde tartışılacaktır."

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