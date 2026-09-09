İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra yeniden mücadele edecek olan Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk sınavını Roma karşısında verecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi kadro planlamasını yaparken Mason Greenwood için özel bir görev belirledi. İngiliz yıldızın Roma karşısında üstleneceği rol merak konusu olurken, Kartal'ın maç planındaki detaylar ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...