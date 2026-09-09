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İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra yeniden mücadele edecek olan Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk sınavını Roma karşısında verecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesi kadro planlamasını yaparken Mason Greenwood için özel bir görev belirledi. İngiliz yıldızın Roma karşısında üstleneceği rol merak konusu olurken, Kartal'ın maç planındaki detaylar ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine son veren Fenerbahçe, ilk maçına çıkıyor.

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İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Sarı-lacivertliler, lig aşamasındaki ilk maçında Kadıköy'de Roma ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

10 Eylül Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Taraftarı önünde Roma'yı devirerek Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak isteyen Fenerbahçe, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Yeni sezona yeni yönetim ve teknik direktörüyle giriş yapan sarı-lacivertliler, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyse İngiliz yıldız Mason Greenwood oldu.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Fotomaç'ın haberine göre, Roma karşısında evinde 3 puan hedefleyen Fenerbahçe'de teknik heyet, Greenwood'a özel görev verecek.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

10 NUMARADA OYNAYACAK

İngiliz yıldızın dev maçta 10 numara pozisyonda yer alması planlanıyor.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

24 yaşındaki futbolcunun şut ve çalım yeteneğine güvenen teknik heyet, kanat rotasyonunu da değiştirecek.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Greenwood'un forvet arkasında serbest rolde görev alması amaçlanıyor.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

Öte yandan sol kanatta Oğuz, sağ kanatta da Nene ya da Kerem'den biri oynayacak.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

EDERSON DÖNÜYOR

Ederson, F.Bahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne 2 yıl sonra dönüyor. Brezilyalı kaleci, en son Manchester City ile Devler Ligi'nde oynamıştı.

İsmail Kartal'dan Mason Greenwood kararı! Roma maçında farklı mevkide oynayacak

FOTOĞRAF ÇEKİMİ OLDU

Devler Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe'de fotoğraf çekimi gerçekleşti. Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcular, Şampiyonlar Ligi'ne özel fotoğraf çekimleri yaptı. Fotoğraflar büyük ilgi gördü.

#Fenerbahçe #Mason Greenwood #Lyon #UEFA Şampiyonlar Ligi #İsmail Kartal #Roma
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