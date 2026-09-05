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Milan Skriniar'dan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalar: Rakibimize çok alan verdik!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, maç sonrası konuştu.

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Milan Skriniar'dan Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalar: Rakibimize çok alan verdik!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Slovak oyuncu, "Çok fazla alan verdik rakibimize. Fazla açık oynadık. Rakibimiz kontrataklarla fırsat yaratmak istiyordu, bunu da biliyorduk. Daha iyi olmamız, daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu şekilde devam edemeyiz. Daha iyi olmak durumundayız.

Her şeyi daha iyi yapmalıyız. Ofansif ve defansif anlamda... Kompakt kalabilmeliyiz. Ne zaman baskı yapmamız, ne zaman kompakt kalmalyıız, bunu daha iyi yapmalıyız. Ofansif anlamda da daha fazla çözüm yaratabilmeliyiz. Bence bunları çözmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

#Fenerbahçe #Milan Skriniar #Beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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