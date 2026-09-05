İsmail Kartal: Beklentilere cevap veremedik
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
Kadıköy'de oynanan mücadelede istediği sonucu alamayan sarı-lacivertliler, sahadan puansız ayrılırken teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİK"
Alınan mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen Kartal, taraftarlardan özür diledi.
Tecrübeli teknik adam, "Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.
"TOPA SAHİP OLMAMIZ GEREKİYORDU"
Derbinin kırılma noktasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kartal, orta sahada rakibin baskısına karşılık veremediklerini söyledi.
Kartal, "Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz." dedi.