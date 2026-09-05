Kerem Aktürkoğlu’ndan maç sonu Halil Umut Meler’e tepki!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Beşiktaş'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlui maçın ardından hakem Halil Umut Meler’e yoğun tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar dev derbiyi 2-1'lik skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımda Kerem Aktürkoğlu, hakem Halil Umut Meler'e yoğun tepki gösterdi.



İŞTE O ANLAR:







Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarıyla gündeme damga vurdu.

"ÜZÜCÜ BİR MAĞLUBİYET ALDIK"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık." ifadelerini kullandı.

"DÖRT HAFTADIR HAKEMLERİ KONUŞUYORUZ"

Hakem kararlarına tepki gösteren Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride."

Fenerbahçe'ye yönelik kararların farklı yorumlandığını savunan milli futbolcu, "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı." dedi.

"İŞİN GÖRMEK, GÖRECEKSİN!"

Hakem Halil Umut Meler'in pozisyonu görmediğini söylemesine tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu, "Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin!" şeklinde konuştu.

Penaltının verilmesi halinde maçın farklı bir noktaya gidebileceğini belirten Kerem, "Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla." ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEYLERE ARTIK DUR DENMESİ LAZIM"

Gençlerbirliği maçında da benzer kararların yaşandığını savunan Kerem, "Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor." dedi.

Hakem tartışmalarının futbolun önüne geçmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren milli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!"