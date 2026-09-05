Fenerbahçeli yıldıza Beşiktaş derbisinde Kadıköy'de ıslık!
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'ye tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan Can Kahveci'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe'nin hızlı hücuma çıkacağı sırada yerde kalan deneyimli oyuncu, ayağa kalktıktan sonra topla buluştu. İrfan Can Kahveci, bu sırada tribünlerin ıslıklı protestosuyla karşılaştı.
Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.