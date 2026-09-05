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Anderson Talisca’dan derbi sonrası olay paylaşım!

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Anderson Talisca’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesini kısa süre önce fesheden Brezilyalı yıldızın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Anderson Talisca’dan derbi sonrası olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide kazanan tarafa 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. Fenerbahçe cephesinde yaşanan hayal kırıklığının üstüne sarı-lacivertlilerde yakın zamanda sözleşmesi feshedilen Anderson Talisca, flaş bir harekete imza attı. Derbinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Talisca, "Ne ekersen onu biçersin. Başarılı olmak mı istiyorsun? İşleri doğru yap, alçakgönüllülük ve karakterle hareket et, egonun peşinden gitme. Sonunda, davranışlarımız her zaman gerçekte kim olduğumuzu ortaya çıkarır." dedi.

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#Anderson Talisca #Fenerbahçe #Beşiktaş #Talisca
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